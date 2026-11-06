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Heboh Skandal Penyadapan, Istana Tingkatkan Kewaspadaan

Heboh Skandal Penyadapan, Istana Tingkatkan Kewaspadaan
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Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan media di Kompleks Parlemen MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (6/11/2026). ANTARA/HO-Bakom RI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan peningkatan kewaspadaan diterapkan Istana setelah muncul kasus penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. 

"Kalau kewaspadaan, kan, terus menerus, ya. Kewaspadaan terus menerus," kata dia ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11).

Selain kewaspadaan, Pras sapaan Prasetyo menyebut pemerintah melakukan bersih-bersih menelusuri profil orang di lingkaran Presiden. 

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"Bersih-bersih terus," ujar dia. 

Prasetyo kemudian menerima pertanyaan soal kemungkinan ada konsolidasi dan komunikasi antarpartai koalisi setelah heboh skandal penyadapan. 

"Ya, kan, rutin kami kalau konsolidasi. Pertemuan-pertemuan juga rutin, tetapi tidak semuanya kami sampaikan," kata dia. 

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Diketahui, kepolisian menetapkan tiga perwira tinggi (Pati) aktif Polri sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, yakni LSP, ASN, EH, dan SU.

Sosok LSP disebut mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ASN adalah Irjen Ahrie Sonta, EH merupakan Irjen Eko Hadi, dan SU mengarah ke Irjen Slamet Uliandi.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut kewaspadaan diterapkan Istana setelah heboh skandal penyadapan melibatkan Listyo Sigit.

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