menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Heboh Suami Bacok Istri di Musi Rawas, Begini Kejadiannya

Heboh Suami Bacok Istri di Musi Rawas, Begini Kejadiannya

Heboh Suami Bacok Istri di Musi Rawas, Begini Kejadiannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi pembacokan dengan senjata tajam. GRAFIS: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com.

jpnn.com - Seorang suami di Musi Rawas (Mura) berinisial RZ (36) tega membacok istrinya sendiri PT (34), setelah melihat isi chat korban dengan pria lain di WhatsApp.

Akibat dari peristiwa tersebut, korban mengalami luka bacok di bagian belakang kepala, leher sebelah kiri, dan bagian pelipis mata.

Kasat Reskrim Polres Mura AKP Redho Agus Suhendra membenarkan adanya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu.

Baca Juga:

"Memang benar ada perkara KDRT, yang melibatkan tersangka RZ dan korbannya PT," ungkap Redho, Jumat (10/10/2025).

Kejadian bermula pada Jumat (24/1/2025) lalu, pada saat korban melihat pesan chat diduga dari perempuan di HP pelaku.

Namun, korban tetap menyiapkan sarapan pagi seperti biasa, tetapi pelaku tidak mau makan sarapan yang sudah disiapkan oleh korban, hingga antara korban dan pelaku terjadi cekcok mulut.

Baca Juga:

"Korban lalu membungkus sarapan tersebut untuk bekal pelaku bekerja, tetapi pelaku membuangnya, kemudian terjadilah pertengkaran hingga pelaku memukul korban dengan tangan dan menggunakan helm yang mengenai bagian kepala, lengan dan punggung," ujar Redho.

Akibat kejadian tersebut, keduanya berpisah sementara dan tidak tinggal satu rumah, korban berangkat dan tinggal di Jakarta di tempat keluarganya, sedangkan pelaku di Desa Lubuk Ngin, Kecamatan Selangit.

Kasus suami bacok istri terjadi di Musi Rawas, Sumsel melibatkan pelaku RZ (36) yang tega membacok istrinya PT (34). Begini dugaan motifnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI