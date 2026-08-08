Heboh Temuan 995 Senpi di Sekolah Swasta Jaksel, Polisi Ogah Dibilang Lamban
jpnn.com - Polres Metro Jakarta Selatan ogah dibilang lamban dalam menangani kasus temuan senjata api di sebuah sekolah swasta di wilayah Jakarta Selatan.
Hal itu merespons tudingan pihak yayasan yang menilai penanganan perkara oleh aparat penegak hukum berjalan lambat.
"Jadi, awalnya kan sesaat setelah tanggal 10 Juli 2026 itu tentunya kan polisi bikin laporan model A. Beberapa hari kemudian si pihak yayasan membuka laporan baru gitu loh," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi Wibowo di Polres Metro Jakarta Selatan, Sabtu (8/8/2026).
"Artinya, yang awalnya kami sudah mau melangkah dasar laporan A, kemudian pelapor menghendaki dengan dasar laporan yang dibuat tanggal 15 Juli 2026," lanjutnya.
AKP Joko menyebut kepolisian telah menindaklanjuti temuan senjata yang dilaporkan setelah dilakukan penemuan awal pada Juli 2026.
Pihak yayasan sebelumnya menyebut temuan senjata pertama kali diketahui pada 10 Juli 2026.
Dalam perkembangannya, polisi kembali menemukan sejumlah barang pada 5 Agustus 2026, termasuk tiga pucuk airsoft gun serta barang yang diduga narkoba jenis ganja dan sabu-sabu.
Polres Metro Jakarta Selatan ogah dibilang lamban dalam menangani kasus temuan senjata api (senpi) di sebuah sekolah swasta di wilayah Jakarta Selatan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Temuan 995 Senjata Api di Sekolah Swasta Jaksel, Sahroni: Jangan Sampai Ada Jaringan Besar
- Pemilik 995 Senjata Api di Sekolah Sudah Meninggal Dunia Tahun 2020
- Jenderal Purnawirawan TNI Minta Polisi Usut Tuntas Temuan Senpi & Narkoba di Sekolah
- Temuan Senjata & Narkoba di Sekolah, Komisi X: Persoalan Serius dan Harus Diusut
- Usut Kasus Temuan Senpi di Sekolah, Polisi Temukan Dokumen Impor
- Wa Ode PDIP Dukung Penuh Pemberntasan Tramadol di Tanah Abang