Heboh, Uan Kaisar Diduga Sindir Penyelenggara Setelah Juicy Luicy Batal Tampil di Batam

jpnn.com, JAKARTA - Vokalis Juicy Luicy, Uan Kaisar, buka suara mengenai batalnya penampilan bandnya dalam gelaran XYZ Live Ground 2026 di Batam, Kepulauan Riau.

Uan Kaisar menyebut persoalan pembayaran bagasi dan hotel menjadi alasan Juicy Luicy akhirnya tidak tampil dalam acara yang digelar di Stadion Temenggung Abdul Jamal, Batam, pada Sabtu (5/9).

Hal itu disampaikan Uan Kaisar dalam sebuah siaran langsung. Video tersebut kemudian diunggah kembali melalui Instagram Story @xyzliveground.

Dalam video, Uan Kaisar mengaku kecewa dengan pihak penyelenggara karena persoalan tidak diselesaikan sebelum keberangkatan. Dia bahkan melontarkan perkataan cukup kasar.

“Enggak jadi tampil di Batam karena panitianya goblok. Karena enggak bayar bagasi sama hotel lagi,” kata Uan Kaisar.

Pelantun Sialan itu menilai persoalan tersebut seharusnya sudah diselesaikan jauh sebelum hari keberangkatan.

Menurutnya, pembayaran bagasi dapat dilakukan sejak beberapa hari sebelumnya agar biaya yang dikeluarkan lebih murah.

Uan Kaisar juga berdalih bahwa rombongan Juicy Luicy sudah berada di bandara ketika persoalan tersebut terjadi.