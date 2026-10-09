Heboh Video Syur Wanita Berseragam Poltekkes Bandung, Kemenkes Buka Suara
jpnn.com, BANDUNG - Jagat media sosial dihebohkan dengan rekaman video syur seorang perempuan berseragam Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) Bandung.
Dalam video berdurasi 13 menit itu, tampak jelas wajah pelaku tengah melakukan adegan dewasa dengan seorang pria.
Saat dikonfirmasi, Kementerian Kesehatan membantah terkait hal itu.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan telah berkoordinasi dengan Poltekkes Bandung.
Hasilnya, bordir tulisan Poltekkes yang tertera di seragam bagian dada pelaku, bukan lah Poltekkes Kemenkes Bandung.
"Berdasarkan hasil pengamatan, bordir tulisan nama Poltekkes yang tertera di seragam bagian dada bukan Poltekkes Kemenkes Bandung," kata Aji saat dikonfirmasi, Jumat (9/10/2026).
Menurutnya, pihak Poltekkes juga sudah memeriksa ke daftar pegawai dan mahasiswa.
Selanjutnya, tidak ada mahasiswi yang mirip dengan wanita dalam video syur tersebut.
Kemenkes buka suara soal beredarnya video syur wanita berseragam Poltekkes Bandung. Begini penjelasannya.
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