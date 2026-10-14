Heboh Warga Temukan Mayat Wanita Tanpa Identitas di Cianjur

jpnn.com, CIANJUR - Warga menemukan mayat perempuan tanpa identitas di pinggir kolam bekas objek wisata air panas di Desa Margaluyu, Kecamatan Tanggeung, Cianjur, Jawa Barat, Rabu.

Temuan mayat tersebut pertama kali dilaporkan warga sekitar yang sedang mencari kayu bakar, melihat jasad korban tergeletak di pinggir kolam tidak jauh dari aliran Sungai Cibuni.

Saksi melaporkan hal tersebut ke pihak pemerintah desa selanjutnya ke Polsek Tanggeung, sehingga petugas langsung dikirim ke lokasi guna melakukan pemeriksaan awal dan mengevakuasi jenazah korban ke Puskesmas Tanggeung guna visum.

"Hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda-tanda luka pada tubuh korban yang diperkirakan berusia 55 tahun, tinggi sekitar 150 sentimeter, kulit sawo matang, dan rambut hitam panjang," kata Kapolsek Tanggeung AKP Dadang Rustandi di Cianjur, Rabu.

Dia menjelaskan diduga jasad korban sudah berada di lokasi sejak satu pekan terakhir hingga akhirnya ditemukan warga, di mana hasil pemeriksaan luar tubuh tidak ditemukan bekas luka atau tanda bekas penganiayaan.

Sedangkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi-saksi warga sekitar tidak ada yang mengenali korban sehingga petugas masih melakukan pengembangan dan penyelidikan guna mengetahui identitas korban.

Saat ini jasad korban masih tersimpan di Puskesmas Tanggeung, sehingga pihaknya mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga dapat memastikannya ke puskesmas.

"Kalau dalam beberapa hari tidak ada pihak keluarga yang datang kami akan memakamkan jasad korban di lokasi pemakaman umum setempat," katanya.