Heboh WNI Jadi Tentara AS, Dave Laksono Singgung Izin Presiden
jpnn.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebut ada imbas secara hukum ketika seseorang Warga Negara Indonesia (WNI) bergabung dengan militer asing, yakni jadi tentara AS.
Dave berkata demikian demi menanggapi heboh video diduga seorang WNI yang bergabung dengan militer asing.
"Keterlibatan WNI di militer negara lain bukan sekadar pilihan personal, melainkan menyangkut aspek hukum, kedaulatan, dan komitmen kebangsaan," kata Dave kepada awak media, Jumat (23/1).
Legislator fraksi Golkar itu menuturkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah mengatur seorang WNI tidak diperkenankan masuk ke dalam dinas militer asing tanpa izin khusus dari Presiden.
Dave menyebut aturan itu dibuat agar loyalitas dan tanggung jawab utama setiap WNI tetap tertuju pada bangsa dan negara Indonesia.
"Dengan demikian, tindakan bergabung tanpa izin dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk potensi kehilangan status kewarganegaraan," lanjut dia.
Komisi I DPR RI, kata Dave, memandang fenomena WNI masuk militer asinf sebagai indikasi penguatan sosialisasi dan pengawasan.
"Pemerintah melalui kerja sama lintas kementerian serta koordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri perlu memastikan setiap WNI memahami konsekuensi hukum dan politik, sekaligus memperkuat pembinaan warga agar tetap terhubung dengan nilai kebangsaan," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebut ada imbas secara hukum ketika WNI bergabung dengan militer negara lain, yakni tentara AS.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Keponakan Prabowo Kembali Pimpin Rapat di DPR Setelah Heboh Pengunduran Diri
- Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Donald Trump, Legislator Dave Laksono Beri Catatan
- Kabur ke Bali, Buronan Red Notice Rumania Nikahi WNI
- Indonesia Diharapkan Bisa Berperan Cegah Perang Dunia Ketiga
- Viral Perempuan Jadi Tentara AS, Legislator PDIP Ingatkan Aturan Kewarganegaraan
- Anggota Brimob Gabung Tentara Rusia, Legislator Singgung Persepsi Negara Asing