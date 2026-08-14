Hector Souto Mewanti-wanti Timnas Futsal Indonesia Menjelang Lawan O Parrulo, Ada Apa?

jpnn.com - Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto memastikan persiapan anak asuhnya menghadapi tim Spanyol O Parrulo Ferrol FS dilakukan secara matang dan detail.

Juru taktik kelahiran 7 Desember 1981 itu menyebut berbagai kemungkinan dalam pertandingan telah diantisipasi.

Iqbal Iskandar dan kolega juga terus mendapat pemahaman agar mampu menjalankan instruksi serta strategi yang telah disiapkan.

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"Kami mempersiapkan semuanya secara detail. Kami selalu mencoba mempersiapkan semua situasi dan berbagai kemungkinan dalam pertandingan," ujar Hector.

Manajer asal Spanyol itu menilai para pemain Timnas Futsal Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif selama menjalani persiapan.

Menurut mantan pelatih Bintang Timur Surabaya itu, pemahaman terhadap skema permainan menjadi modal penting untuk menghadapi lawan dengan karakter berbeda.

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"Saya pikir para pemain juga belajar dengan baik dan sudah memahami apa yang harus dilakukan,” ungkap manajer berusia 44 tahun itu.

Hector memperkirakan pertandingan akan berlangsung kompetitif sejak menit awal. Namun, dia menyadari para pemainnya membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan gaya permainan lawan.