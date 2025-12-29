Hector Souto Panggil 25 Pemain untuk Persiapan Awal AFC Futsal Asian Cup 2026
jpnn.com, JAKARTA - Timnas futsal Indonesia melakukan persiapan awal menghadapi AFC Futsal Asian Cup 2026 dengan memanggil 25 pemain.
Pelatih Timnas futsal Indonesia, Hector Souto mengungkapkan pemain yang dipanggil tahap pertama berdasarkan daftar panjang yang dimiliki.
“Ini merupakan daftar panjang kami. Kami membuka mata lebar-lebar untuk melihat potensi pemain.”
“Kami berupaya menciptakan atmosfer kompetisi yang sehat, dan memastikan setiap lini punya pengganti sepadan,” ujar pelatih asal Spanyol itu.
Juru taktik kelahiran 7 Desember 1981 itu mengaku memanggil 25 pemain yang bermain konsisten sepanjang Pro Futsal League 2025.
Nantinya setelah seleksi akan dipilih 14 pemain terbaik untuk mewakili Indonesia pada ajang akbar futsal benua Asia tersebut.
“Tidak ada jaminan tempat bagi siapa pun. Semua pemain harus membuktikan kualitasnya di lapangan," ungkap pria asal Lugo, Spanyol tersebut.
Dari nama pemain yang dipanggil tercatat nama-nama yang tidak asing seperti Rio Pangestu, Mochammad Iqbal, Bryan Ick, Evan Soumilena, hingga Muhammad Albagir.
Timnas futsal Indonesia melakukan persiapan awal menghadapi AFC Futsal Asian Cup 2026 dengan memanggil 25 pemain, Senin (29/12)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Misi Besar di Kandang, Timnas Futsal Indonesia Rilis 25 Kandidat Skuad Piala Asia 2026
- Drama Imbang Lawan Thailand Antar Timnas Futsal Indonesia ke Final ASEAN U-16 Boys' Championship
- Dominasi Timnas Futsal Indonesia di AFF U-19 Berlanjut seusai Ganyang Malaysia
- ASEAN U-16: Ini Kunci Comeback Timnas Futsal Indonesia atas Myanmar
- Thailand Jadi Batu Sandungan Terakhir Timnas Futsal Indonesia Menuju Emas SEA Games 2025
- Target Raih Medali Emas, Timnas Futsal Gelar Pemusatan Latihan di Jakarta