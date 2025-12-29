menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Hector Souto Panggil 25 Pemain untuk Persiapan Awal AFC Futsal Asian Cup 2026

Hector Souto Panggil 25 Pemain untuk Persiapan Awal AFC Futsal Asian Cup 2026

Hector Souto Panggil 25 Pemain untuk Persiapan Awal AFC Futsal Asian Cup 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Timnas futsal putra Indonesia, Hector Souto saat memimpin anak asuhannya menjelang Futsal Four Nations Cup 2025 di Hall Basket Senayan, Jakarta. Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com, JAKARTA - Timnas futsal Indonesia melakukan persiapan awal menghadapi AFC Futsal Asian Cup 2026 dengan memanggil 25 pemain.

Pelatih Timnas futsal Indonesia, Hector Souto mengungkapkan pemain yang dipanggil tahap pertama berdasarkan daftar panjang yang dimiliki.

“Ini merupakan daftar panjang kami. Kami membuka mata lebar-lebar untuk melihat potensi pemain.” 

Baca Juga:

“Kami berupaya menciptakan atmosfer kompetisi yang sehat, dan memastikan setiap lini punya pengganti sepadan,” ujar pelatih asal Spanyol itu.

Juru taktik kelahiran 7 Desember 1981 itu mengaku memanggil 25 pemain yang bermain konsisten sepanjang Pro Futsal League 2025.

Nantinya setelah seleksi akan dipilih 14 pemain terbaik untuk mewakili Indonesia pada ajang akbar futsal benua Asia tersebut.

Baca Juga:

“Tidak ada jaminan tempat bagi siapa pun. Semua pemain harus membuktikan kualitasnya di lapangan," ungkap pria asal Lugo, Spanyol tersebut.

Dari nama pemain yang dipanggil tercatat nama-nama yang tidak asing seperti Rio Pangestu, Mochammad Iqbal, Bryan Ick, Evan Soumilena, hingga Muhammad Albagir.

Timnas futsal Indonesia melakukan persiapan awal menghadapi AFC Futsal Asian Cup 2026 dengan memanggil 25 pemain, Senin (29/12)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI