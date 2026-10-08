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Hector Souto Puji John Herdman: Dia Orang yang Sangat Rendah hati

Hector Souto Puji John Herdman: Dia Orang yang Sangat Rendah hati
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Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto (kanan) memberikan arahan kepada pemain saat pemusatan latihan di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta, Kamis (8/10/2026). Pemusatan latihan tersebut digelar sebagai persiapan Timnas Futsal Indonesia dalam turnamen futsal VI Copa Das Nacoes De Futsal 2026 di Max Ronsenmann Arena, Sao Jose dos Pinhais, Brasil pada 12-18 Oktober 2026. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Kepala Tim Nasional Futsal Indonesia Hector Souto memuji Pelatih Timnas Indonesia John Herdman.

Hector menilai Herdman merupakan sosok pelatih yang rendah hati.

Dia mengatakan itu setelah diizinkan menyaksikan langsung sesi latihan tim Garuda di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 22 September lalu sebelum FIFA ASEAN Cup 2026 di Indonesia dimulai.

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"Coach John adalah orang yang sangat baik. Stafnya juga sangat baik. Ya, bukan saya yang berbicara dengannya, dia yang mendekati saya. Itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat rendah hati,” kata Souto memuji Herdman saat ditemui awak media setelah memimpin sesi latihan tim di GOR POPKI Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (8/10).

“Saya sangat menghargai sikapnya dan tentu saja dia mendapat dukungan penuh dari saya," tambahnya.

Kehadiran menyaksikan sesi latihan Tim Garuda itu meninggalkan kesan positif baginya, karena dia diterima dengan baik oleh staf kepelatihan pelatih asal Inggris tersebut.

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Selain menyaksikan latihan pasukan Herdman secara langsung, Souto beserta anak-anak asuhnya juga terlihat hadir menonton final FIFA ASEAN Cup 2026 ketika Indonesia mengalahkan Thailand di GBK, Jakarta, Senin (5/10).

"Memang sekarang dia menang dan semua orang mendukungnya, tetapi saya ingat hampir satu minggu lalu tidak semua orang mendukungnya. Namun, dalam olahraga, kita harus tetap konsisten dengan apa yang kita yakini dan harus tetap rendah hati," ungkap Souto.

Hectotr Souto memuji Pelatih Timnas Indonesia John Herdman sebagai sosok yang rendah hati.

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