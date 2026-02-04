menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Hector Souto Tak Mau Timnas Futsal Indonesia Berhenti di Semifinal, Ada Target Lain

Hector Souto Tak Mau Timnas Futsal Indonesia Berhenti di Semifinal, Ada Target Lain

Hector Souto Tak Mau Timnas Futsal Indonesia Berhenti di Semifinal, Ada Target Lain
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Timnas futsal Indonesia. Foto: FFI.

jpnn.com - Ambisi besar disuarakan pelatih Timnas futsal Indonesia, Hector Souto, jelang laga semifinal AFC Futsal 2026.

Keberhasilan Indonesia menembus empat besar sudah menjadi pencapaian monumental.

Untuk pertama kalinya, Skuad Garuda mampu menembus semifinal Piala Asia Futsal.

Baca Juga:

Tiket tersebut didapat setelah Brian Ick dan kolega menang 3-2 atas Vietnam dalam laga perempat final di Indonesia Arena, Selasa (3/2/2026).

Hasil tersebut membuka jalan Indonesia menuju tantangan yang jauh lebih berat.

Jepang, salah satu kekuatan tradisional futsal Asia, sudah menunggu di semifinal.

Baca Juga:

Meski dihadapkan pada lawan berpengalaman, Souto tidak ingin anak asuhnya sekadar puas dengan status semifinalis.

Pelatih asal Spanyol itu menegaskan target Indonesia kini sudah berubah.

Ambisi besar disuarakan pelatih Timnas futsal Indonesia Hector Souto menjelang laga semifinal Piala Asia Futsal 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI