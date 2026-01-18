Hehanussa Bersaudara Dilepas Sementara, Ini Rencana Persib Bandung Selanjutnya

jpnn.com - Persib Bandung meminjamkan beradik-berkakak Rezaldi Hehanussa dan Al Hamra Hehanussa ke sesama klub Super League, Persik Kediri.

Peminjaman ini dilakukan sebagai langkah memberikan kesempatan bermain bagi pemain yang akrab disapa Hehanussa Bersaudara.

Rezaldi Hehanussa didatangkan dari Persija Jakarta pada 2023 di era kepelatihan Luis Milla. Saat itu, pemain berposisi bek tersebut hampir selalu menghiasi daftar susunan pemain (DSP) Persib.

Namun, namanya perlahan meredup setelah kursi pelatih diisi Bojan Hodak. Terakhir kali Rezaldi masuk DSP Persib terjadi saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga BRI Super League 2025/26.

Setelah itu, Rezaldi makin jarang mendapatkan menit bermain. Salah satu alasannya karena pemain kelahiran Jakarta tersebut harus menjalani proses pemulihan cedera yang cukup panjang.

Hodak mengatakan Rezaldi Hehanussa merupakan salah satu bek berkualitas yang dimiliki Liga Indonesia. Meski begitu, dia menyadari kesempatan bermain reguler di Persib tidak mudah didapatkan.

Karena itu, Hodak memberi kesempatan kepada Rezaldi untuk mencari menit bermain bersama klub lain, yakni Persik Kediri.

"Harapan saya, Rezaldi bersama saya di tiga musim terakhir dan dia tampil sangat baik pada musim pertama saya di sini sebagai pilihan utama."