Heikal Safar: DPR Tak Punya Empati pada Kesulitan Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Perkumpulan Profesi Pengacara Indonesia (Sekjen Propindo) Heikal Safar mencermati situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi di dalam negeri.

Menurutnya, ini merupakan puncak kemarahan publik atas kekecewaan terhadap beban pajak, gaji wakil rakyat yang melambung tinggi, kasus korupsi dalam negeri, hingga kematian driver ojol Affan Kurniawan.

Heikal juga turut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan.

"Ini ketidakpuasan publik yang meluas terhadap kinerja lembaga eksekutif khususnya para menteri pembantu Presiden Prabowo di Kabinet Merah Putih dan legislatif para anggota dewan yang dinilai terlalu arogan di tengah ekonomi rakyat sedang kesulitan," ujar Heikal di Jakarta.

Heikal yang juga Ketua Umum Alumni Universitas Jayabaya meminta Presiden Prabowo bersikap tegas kepada jajaran pejabat negara. dan aparat penegak hukum yang arogan. Dia juga meminta presiden segera mengganti yang tidak becus bekerja

"Saya mendukung Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi total kinerja kabinetnya," sambungnya.

Dia juga kecewa melihat sikap anggota DPR yang gagal menunjukkan empati atas demonstrasi dan peristiwa yang menimpa masyarakat. DPR juga dinilai yang tidak punya rasa empati kepada rakyat yang sedang kesulitan ekonomi.

"Anggota DPR memiliki kewajiban moral dan etika untuk menjaga martabat lembaga sekaligus menghormati rakyat," tegasnya. (flo/jpnn)



