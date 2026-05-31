Heikal Safar: Duka Mendalam Rekat Indonesia untuk Sosok Ryamizard Ryacudu

jpnn.com, JAKARTA - Heikal Safar Ketua Umum Rekonsiliasi Masyarakat Indonesia ( Rekat Indonesia) Heikal Safar menyampaikan rasa duka atas berpulangnya mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, periode 2014-2019. Almarhum Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu.

Ryamizard meninggal dunia pada Minggu, 31 Mei 2026 pukul 14.30 WIB. di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.

Menurut Heikal, almarhum Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu merupakan sosok tokoh militer teladan yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Rekat Indonesia, yang fokus pada semangat persatuan, menjaga keutuhan NKRI. Ryamizard juga merangkul berbagai elemen anak bangsa untuk hidup rukun.

"Selain itu dikenal sebagai sosok pejuang yang sangat humanis dan sangat merakyat, " ujar Heikal dalam keterangan persnya.

Heikal menambahkan Ryamizard juga berjasa melakukan langkah - langkah yang sangat strategis dalam ormas Rekat Indonesia Raya yang digagasnya. Terutama terkait rekonsiliasi untuk mendamaikan dan menjaga persatuan kesatuan di seluruh Indonesia.

"Saya selaku Ketua Umum Rekat Indonesia sangat kagum dan bangga akan terus melanjutkan langkah nyata sungguh sangatlah luar biasa, Pengorbanan dan perjuangan Almarhum Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu dalam pengabdiannya terhadap organisasi rekat Indonesia yang digagasnya demi terciptanya NKRI yang aman dan damai,” pungkasnya. (flo/jpnn)