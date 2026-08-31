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Heineken Hadirkan Cara Baru Menikmati Momen Afterwork

Heineken Hadirkan Cara Baru Menikmati Momen Afterwork
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Kahfi Arif, Marketing Manager Heineken®, PT Multi Bintang Indonesia Niaga pada acara peluncuran dan memperkenalkan Afterwork by Heineken® MasterGlass di SKYE Rooftop Bar & Dining, Jakarta, Jumat (29/8/2026). Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA -  

Ada satu momen yang sering mulai dinantikan bahkan sebelum jam kerja benar-benar berakhir.

Meeting masih berjalan, email masih berdatangan, tetapi di tengah kesibukan itu, pikiran mulai tertuju pada rencana afterwork seperti menikmati waktu bersama teman, suasana yang menyenangkan, dan tentunya momen untuk menikmati tegukan pertama Heineken® yang menyegarkan.

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Inilah ide di balik “The First Sip,” kampanye global terbaru Heineken® yang berangkat dari satu hal sederhana: ketika sesuatu benar-benar menyegarkan, tegukan pertama menjadi momen yang layak dinantikan.

Hadir sebagai bagian dari platform “It Could Only Be Heineken®,” Kampanye ini mengajak kita menikmati momen ketika tegukan pertama yang dinantikan akhirnya tiba, menghadirkan sensasi menyegarkan Heineken®.

Bagi konsumen di kota-kota besar Indonesia, perjalanan menuju momen afterwork terkadang membutuhkan sedikit waktu.

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Setelah pekerjaan selesai, masih ada perjalanan pulang dan kemacetan jam sibuk yang harus dilalui.

Oleh karena itu, ada baiknya menikmati waktu yang ada sebelum melanjutkan perjalanan pulang.

Selama lebih dari 150 tahun, Heineken® dibuat menggunakan bahan-bahan berkualitas, A-Yeast yang menjadi ciri khasnya, serta pengalaman brewing yang diwariskan.

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