Heineken Rayakan Semangat Fans Have More Friends Melalui Nonton Bareng Final UEFA Champions League

jpnn.com, JAKARTA - Bagi banyak penggemar sepak bola di Indonesia, menonton UEFA Champions League sering kali berarti harus begadang sendirian.

Dengan jadwal kick-off yang berlangsung pada dini hari, banyak fans mengikuti pertandingan dari kamar tidur, melalui layar ponsel, atau sambil berusaha tidak membangunkan anggota keluarga lain — semua demi menyaksikan momen terbesar dalam dunia sepak bola.

Melalui kampanye Fans Have More Friends, Heineken® ingin mengubah cara sepak bola dinikmati di Indonesia.

Kampanye ini dibangun dari satu keyakinan sederhana: sepak bola terasa lebih bermakna ketika dinikmati bersama.

Lebih dari sekadar menghadirkan acara nonton bareng, Heineken® mengajak para penggemar untuk berkumpul dalam satu passion yang sama, mengubah malam pertandingan menjadi ruang bagi para fans untuk saling terhubung, berbagi euforia, dan merayakan kecintaan yang sama terhadap sepak bola.

Acara nonton bareng Final UEFA Champions League menjadi puncak dari semangat tersebut.

Di berbagai kota besar di Indonesia, para penggemar berkumpul untuk merasakan atmosfer, emosi, dan energi yang hanya bisa diciptakan oleh sepak bola.