Hekrafnas 2026 Digelar di 17 Negara, GeKrafs Ajak Peduli Korban Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) akan menggelar puncak peringatan Hari Ekonomi Kreatif Nasional (Hekrafnas) 2026 pada Sabtu (24/10).

Kegiatan ini berlangsung di Jakarta, tujuh provinsi lainnya, serta 17 negara dengan mengusung tema “Berkarya, Berdaya, dan Berdampak”.

Ketua Umum DPP Gekrafs Kawendra Lukistian mengatakan, Hekrafnas bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat kolaborasi, membuka peluang ekonomi, dan meningkatkan kepedulian sosial.

Baca Juga: GEKRAFS Buka Peluang Kerja Sama Industri Kreatif dengan Amerika Serikat

Berbagai kegiatan telah dipersiapkan untuk menggerakkan ekonomi kreatif Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.

“Ini adalah wujud semangat bersama untuk terus menggerakkan ekonomi kreatif Indonesia,” ujar Kawendra, di Jakarta, Jumat (23/10).

Selain mendorong pengembangan industri kreatif, Gekrafs mengajak seluruh jajarannya menjadikan peringatan tahun ini sebagai momentum solidaritas bagi masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah Kalimantan.

Kawendra menekankan bahwa kegiatan ekonomi kreatif perlu disertai kepedulian terhadap masyarakat yang menghadapi bencana.

“Di tengah musibah karhutla yang melanda sebagian wilayah Indonesia, saya mengajak seluruh keluarga besar Gekrafs, di mana pun berada, untuk menjadikan Hekrafnas sebagai momentum doa bersama sekaligus gerakan kepedulian,” katanya.