Helikopter Hilang Kontak di Kalsel Jatuh Terbakar, 7 Korban Belum Ditemukan

jpnn.com, BANJARBARU - Tim SAR menemukan Helikopter BK117 D3 milik Estindo Air yang jatuh di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Kondisi helikopter hangus terbakar di kawasan hutan sekitar Air Terjun Mandin Damar, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu.

Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudhi Bramantyo dalam konferensi pers mengatakan bangkai helikopter ditemukan tim SAR darat, Rabu, sekitar pukul 14.45 Wita.

Satu jasad ditemukan sekitar pukul 15.53 Wita, berjarak 100 meter dari bangkai helikopter, sedangkan tujuh jasad lain masih dilakukan pencarian.

SRU Darat Alpha Team yang dipimpin Adi Maulana (Koordinator Pos SAR Kotabaru) berhasil menemukan reruntuhan badan helikopter di koordinat 03° 5’6” S-115° 37’39.07” E, sekitar 700 meter dari titik koordinat yang sebelumnya diberikan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

“Korban telah dilakukan proses body packing dan siap dievakuasi ke posko lapangan,” katanya.

Sementara itu, Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan duka mendalam atas tragedi kecelakaan Helikopter milik Estindo Air.

Duka cita itu disampaikan Ketua DPRD Kalsel Supian HK setelah konferensi pers Badan SAR Nasional (Basarnas) di Lanud Syamsudin Noor Banjarbaru, Kalsel, Rabu malam.