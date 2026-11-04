Helikopter Kecelakaan Saat Misi Pemadaman Karhutla, 2 Kru Meninggal Dunia

jpnn.com - KUALA PEMBUANG - Helikopter MI-17V5 mengalami kecelakaan saat menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sekitar kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah.

Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin mengatakan dua orang dipastikan meninggal dunia dalam insiden kecelakaan Helikopter MI-17V5 tersebut.

"Krunya ada delapan orang, lima orang sudah dirawat di sini, dua orang bisa dipastikan meninggal dunia dan satu masih tahap pencarian," ungkap Zainul Arifin di Kuala Pembuang, Rabu (4/11) malam.

"Ya ini ada insiden pesawat MI-17 kebetulan dia bertugas untuk water bombing di sekitar daerah Taman Nasional Tanjung Puting," katanya.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyampaikan belasungkawa atas insiden tersebut.

Dia berharap satu kru yang masih dalam pencarian dapat ditemukan dalam kondisi selamat serta para korban yang menjalani perawatan segera pulih.

“Kami turut berduka yang mendalam," ucap Gubernur Agustiar.

Dia mengharapkan bagi keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kesabaran dan bagi yang selamat maupun sedang dalam perawatan semoga cepat pulih.