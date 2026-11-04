menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Daerah » Kalteng » Helikopter Kecelakaan Saat Misi Pemadaman Karhutla, 2 Kru Meninggal Dunia

Helikopter Kecelakaan Saat Misi Pemadaman Karhutla, 2 Kru Meninggal Dunia

Helikopter Kecelakaan Saat Misi Pemadaman Karhutla, 2 Kru Meninggal Dunia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin bersama Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dan Kapolda Irjen Pol Iwan Kurniawan seusai menjenguk korban kecelakaan helikopter di RSUD Kuala Pembuang, Rabu malam (4/11/2026). ANTARA/Edy Faisal

jpnn.com - KUALA PEMBUANG - Helikopter MI-17V5 mengalami kecelakaan saat menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sekitar kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah.

Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin mengatakan dua orang dipastikan meninggal dunia dalam insiden kecelakaan Helikopter MI-17V5 tersebut.

"Krunya ada delapan orang, lima orang sudah dirawat di sini, dua orang bisa dipastikan meninggal dunia dan satu masih tahap pencarian," ungkap Zainul Arifin di Kuala Pembuang, Rabu (4/11) malam.

Baca Juga:

"Ya ini ada insiden pesawat MI-17 kebetulan dia bertugas untuk water bombing di sekitar daerah Taman Nasional Tanjung Puting," katanya.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyampaikan belasungkawa atas insiden tersebut.

Dia berharap satu kru yang masih dalam pencarian dapat ditemukan dalam kondisi selamat serta para korban yang menjalani perawatan segera pulih.

Baca Juga:

“Kami turut berduka yang mendalam," ucap Gubernur Agustiar.

Dia mengharapkan bagi keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kesabaran dan bagi yang selamat maupun sedang dalam perawatan semoga cepat pulih.

Helikopter kecelakaan saat menjalankan misi pemadaman karhutla di Kalteng, dua kru dilaporkan meninggal dunia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI