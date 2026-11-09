Helikopter Pemadam Karhutla Jatuh, Satu Warga Australia Selamat
Seorang warga Australia selamat dari kecelakaan helikopter setelah menukik jatuh ke Sungai Barito, Kalimantan Selatan, saat melakukan operasi pemadaman kebakaran.
Rekaman video memperlihatkan helikopter tersebut sedang mengambil air dari Sungai Barito untuk operasi pemadaman kebakaran lewat metode water bombing.
Helikopter kemudian kehilangan kendali, sebelum akhirnya jatuh ke dalam sungai.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia awalnya menyatakan dua warga Australia selamat dan penyebab kecelakaan sedang diselidiki.
Hari Senin (09/11), seorang juru bicara Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia mengonfirmasi pihaknya sedang memberikan bantuan kepada satu warga Australia yang berhasil diselamatkan.
Kemarin malam personel dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Indonesia mengonfirmasi telah menemukan jasad seorang kru asal Indonesia yang berada di dalam helikopter saat kecelakaan terjadi.
Video menunjukkan warga setempat turut membantu menarik bangkai helikopter keluar dari sungai.
Kru asal Australia tersebut mendapatkan perawatan medis, sementara personel Basarnas menuju ke lokasi kejadian.
Sebuah video memperlihatkan sebuah helikopter sedang mengambil air untuk operasi pemadaman kebakaran hutan di provinsi Kalimantan Selatan,, sebelum akhirnya kehilangan kendali dan jatuh ke dalam sungai
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