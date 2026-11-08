Helikopter Super Puma Jatuh Saat Misi Pemadaman Karhutla di Kalimantan, 3 Kru Selamat

jpnn.com - JAKARTA - Sebuah helikopter jenis Eurocopter EC225LP Super Puma jatuh di perairan Sungai Barito, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Minggu (8/11), saat menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan tiga kru helikopter pemadam karhutla tersebut selamat.

Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi dalam keterangan yang dikutip di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (8/11) mengatakan telah menerima laporan pendahuluan mengenai insiden tersebut. Dia meminta tim terkait menyusun laporan lengkap mengenai kronologi kejadian serta perkembangan penanganan di lokasi.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan informasi lengkap mengenai kecelakaan helikopter tersebut masih dihimpun untuk segera disampaikan kepada publik dan pihak berwenang.

Hingga laporan awal disampaikan, penyebab pasti jatuhnya helikopter belum diketahui karena masih menunggu hasil penelusuran lebih lanjut oleh tim terkait.

Helikopter bernomor registrasi VH-HGM itu mengalami kecelakaan saat menjalankan misi pengeboman air atau water bombing untuk mendukung pemadaman karhutla di kawasan Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala.

Berdasarkan rekaman video amatir yang diterima, helikopter terlihat kehilangan kendali ketika bermanuver setelah mengambil air dari sungai menggunakan perangkat bambi bucket untuk kemudian dijatuhkan ke lokasi kebakaran.

Armada tersebut membawa tiga orang kru penerbangan. Berdasarkan laporan pendahuluan yang diterima BNPB, seluruhnya dipastikan selamat. Sementara itu, tim terkait masih bersiaga di lapangan untuk menangani perkembangan pascakecelakaan.

Helikopter dengan nomor seri pabrikan atau Manufacturer Serial Number (MSN) 2878 itu merupakan armada milik perusahaan swasta yang dikontrak BNPB untuk mendukung operasi pemadaman karhutla melalui pengerahan kekuatan udara. (antara/jpnn)



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