Hello Bosku, Maria Ozawa Ucapkan Selamat Berpuasa untuk Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Mantan artis film bokep, Maria Ozawa alias Miyabi kembali menyapa masyarakat Indonesia. Kali ini dalam rangka mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan.

Lewat akun Instagram miliknya, Maria Ozawa sengaja mengunggah potret dengan pakaian sopan. Dia tampak mengenakan kerudung berwarna cokelat dengan keterangan ucapan selamat menyambut Ramadan.

"Hello Indonesia, hello Bosku. This is Maria Ozawa. I want to say 'Marhaban Ya Ramadhan'," ungkap Maria Ozawa lewat akun @maria.ozawa, Selasa (30/4).

Diamenyampaikan selamat berpuasa bagi masyarakat yang akan menjalaninya. Dia berharap semuanya tetap bersemangat beribadah puasa selama sebulan penuh saat Ramadan.

"To all people who starting the fasting next week for one month. Keep the spirit Bosku, happy fasting Bosku. Selamat berpuasa," sambung Maria Ozawa.

Posting-an pemain film Menculik Miyabi itu spontan menuai reaksi dari netizen. Para followers juga mengomentari penampilan Maria Ozawa yang berkerudung. (mg3/jpnn)