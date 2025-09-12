HELLO PIK Disambut Antusiasme di Surabaya, Dorong Prospek Pariwisata Nasional

jpnn.com, SURABAYA - Surabaya menjadi saksi awal langkah besar PIK Tourism Board dalam memperkenalkan program nasional bertajuk HELLO PIK.

Pada 9 September 2025, lebih dari 125 pelaku industri pariwisata berkumpul di sebuah seminar yang tidak hanya menampilkan promosi, tetapi juga membuka ruang interaksi bisnis antarpelaku usaha.

Suasana acara terasa hangat sejak sesi pemaparan dimulai. Tour operator dan agen perjalanan dari Surabaya terlihat antusias menggali informasi tentang PIK 1 di Jakarta Utara dan PIK 2 di Banten.

Kedua kawasan tersebut diperkenalkan sebagai destinasi wisata baru yang dirancang tidak hanya untuk rekreasi, tetapi juga sebagai pusat gaya hidup modern.

Head of Tourism Development Center Agung Sedayu Group Fenny Maria menegaskan, program ini merupakan langkah serius membangun jejaring pariwisata nasional.

“Melalui peluncuran perdana program Hello PIK, PIK Tourism Board dengan semangat membuka ruang sinergi untuk memajukan PIK sebagai destinasi pariwisata, dan juga sebagai pilihan utama dalam pengadaan event seperti konser, pameran seni, dan kegiatan lainnya dalam skala yang lebih luas, dari Jakarta, Banten, hingga ke seluruh penjuru Nusantara,” ungkap Fenny.

Para peserta pun tidak segan memberikan pandangan mereka. Business Development Aneka Kartika Tour & Travel Moh. Nachrodji menyebut PIK sebagai destinasi dengan masa depan cerah.

“PIK sangat menjanjikan utk industri pariwisata Indonesia,” ujarnya.