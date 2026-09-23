HELLO PIK Goes to Bandung, Ajak Travel Agent Racik Paket Wisata ke PIK
jpnn.com, BANDUNG - PIK Tourism Board makin serius merangkul pelaku industri perjalanan untuk menjadikan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) sebagai salah satu destinasi wisata pilihan.
Melalui HELLO PIK, PIK Tourism Board sebagai badan resmi di bawah Agung Sedayu Group (ASG) menggencarkan upaya mempromosikan kawasan PIK dan PIK2 sebagai destinasi wisata terpadu berstandar internasional yang layak dikunjungi.
Setelah menyambangi Surabaya dan Kuala Lumpur, HELLO PIK kini hadir di Bandung, Jawa Barat.
Program bertitel ‘HELLO PIK Goes to Bandung 2026’ yang digelar di Hotel El Royale, Bandung, itu mempertemukan PIK Tourism Board dengan travel agent, tour operator, event organizer, pelaku MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition), serta berbagai perusahaan yang bergerak di sektor perjalanan dan pariwisata.
Pertemuan tersebut tidak hanya digunakan untuk memperkenalkan destinasi. PIK Tourism Board juga menawarkan peluang bagi pelaku perjalanan untuk mulai merancang paket wisata dengan PIK sebagai salah satu tujuan utama.
Berbagai informasi mengenai kawasan PIK, mulai dari atraksi wisata, hiburan, hotel, transportasi, fasilitas MICE, hingga berbagai pengembangan kawasan yang akan hadir ke depan, paparkan kepada peserta HELLO PIK.
PIK Tourism Board juga mengenalkan Travel Agent Programs & Privileges sebagai program yang bisa dimanfaatkan mitra industri perjalanan saat mengembangkan paket untuk wisatawan.
PIK Tourism Board ingin mendorong pelaku perjalanan melihat kawasan PIK sebagai destinasi.
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