Helloween Batal Tampil, JogjaROCKarta 2025 Tetap Digelar dengan Line-up Lengkap

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, JogjaROCKarta 2025 mengonfirmasi bahwa Helloween tidak dapat tampil pada edisi tahun ini.

Hal tersebut menyusul pernyataan resmi dari manajemen band yang menyebut vokalis Helloween, Michael Kiske dalam kondisi sakit.

Michael Kiske mengalami acute pharyngolaryngotracheitis disertai asthmatic dyspnea dan bronchitis. Dokter mewajibkannya menjalani istirahat total, sehingga seluruh jadwal tur Helloween di Asia Tenggara harus dibatalkan.

Helloween menyampaikan permohonan maaf kepada para penggemar di Indonesia, Malaysia, dan Taiwan, serta menegaskan bahwa keputusan diambil demi mencegah risiko kerusakan jangka panjang pada suara Michael Kiske.

Oleh sebab itu, Helloween berharap dapat kembali bertemu penggemar Asia Tenggara melalui rangkaian 40th Anniversary Tour pada 2026.

Meski Helloween berhalangan hadir, JogjaROCKarta Festival 2025 tetap berlangsung sesuai jadwal, yaitu pada 6–7 Desember 2025 di Stadion Kridosono, Yogyakarta, dengan line-up internasional dan nasional yang tetap solid dan merayakan lintas generasi rock.

Deretan penampil mencakup Anthrax (AS), Loudness (Jepang), Ugly Kid Joe (AS), dan The Hu (Mongolia), serta band rock Indonesia seperti Jamrud, Banhasir Kaisar, Andromedha, Rolland Band, Rebellion Rose, Marjinal, Usman and The Blackstones, The Panturas, Infernal Lamentation, serta dua band terpilih dari program Band Submission, Zealous dan Bias.

Tahun ini juga menjadi momen istimewa karena merupakan penyelenggaraan terakhir JogjaROCKarta di Stadion Kridosono, venue bersejarah yang telah menjadi rumah festival sejak 2017.