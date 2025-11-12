menu
Hemat Syarikah

Oleh: Dahlan Iskan

Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Hanya kebetulan. Di Jeddah ini saya satu hotel dengan Menteri Haji dan Umrah Dr Mochamad Irfan Yusuf: di Shangri-la Hotel.

Ia ke Jeddah diundang menteri haji Arab Saudi.

Saya diundang Sudomo Mergonoto, pemilik kopi Kapal Api. Sudomo membangun pabrik kopi Kapal Api di Jeddah. Selasa kemarin peresmiannya.

Waktu sarapan Senin pagi, saya merapat ke meja Gus Irfan. Ngobrol. Soal haji. Juga soal kenangan lama ketika beberapa kali bersama ke Posko Tim Kampanye Prabowo di rumah Kertanegara.

Di hari peresmian pabrik, Gus Irfan ke Super Dome Jeddah. Di situ sedang berlangsung pameran besar terkait bisnis haji dan umrah.

Di salah satu arena pameran itulah diadakan upacara penandatanganan MoU. Menteri urusan haji dari berbagai negara kumpul di situ. Mereka tanda tangan terkait penunjukan syarikah di musim haji tahun ini.

Syarikah adalah semacam perusahaan EO haji dan umrah. Pemerintah Arab Saudi mewajibkan ini: penanganan haji dari berbagai negara harus menggunakan jasa perusahaan EO setempat.

