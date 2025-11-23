Hendak Berbuat Onar di Antapani Bandung, Puluhan Remaja Geng Motor Diamankan

jpnn.com, BANDUNG - Polrestabes Bandung mengamankan puluhan remaja dan anak di bawah umur yang diduga anggota geng motor.

Geng motor yang terdiri dari Albatros dan Lavendros hendak berbuat onar di Jalan Terusan Jakarta - Antapani, Kota Bandung pada Minggu (23/11/2025) dini hari.

Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin mengatakan anggota kelompok bermotor yang diamankan berjumlah 25 orang.

Mereka diamankan di sekitar Jalan Terusan Jakarta, saat hendak berbuat keonaran.

"Pada saat tim gabungan patroli Polrestabes Bandung melaksanakan patroli di Jalan Cihampelas, Antapani, dan sekitar terminal, kami mendapatkan sakit 25 orang berandal bermotor yang langsung ditangkap oleh prabu," kata Asep saat ditemui di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Minggu (23/11/2025).

Dalam penangkapan anggota geng motor, para remaja juga kedapatan membawa senjata tajam jenis badig hingga pisau berukuran besar.

"Adapun yang diamankan tadi malam sampai pagi hari adalah geng motor atau berandalan bermotor Albatros, Lapendros, dan beberapa lagi yang lainnya," ujarnya.

"Kami sekarang akan melakukan pendalaman penyelidikan lebih lanjut terkait tindak pidana, akan kami tindaklanjuti dengan aturan yang berlaku."