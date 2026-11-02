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Hendak Menyerang Warga, 3 Pemuda di Bandung Diciduk

Hendak Menyerang Warga, 3 Pemuda di Bandung Diciduk
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Penyerangan. Ilustrator: Ardissa Barack/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Tim Prabu 1 Polrestabes Bandung menggagalkan aksi dugaan penyerangan kelompok pemuda terhadap warga di kawasan Jalan Karasak Lama, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung.

Tiga orang pemuda berhasil diamankan petugas beserta sejumlah senjata tajam pada Senin (2/11/2026) dini hari sekitar pukul 00.10 WIB.

Kejadian bermula saat Tim Prabu 1 melintas melakukan patroli rutin di wilayah tersebut dan mencurigai sekelompok pemuda yang tengah berkumpul di depan sebuah gang.

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Saat petugas mendekat untuk melakukan pemeriksaan, para pemuda tersebut panik dan berusaha melarikan diri.

Namun, petugas dengan siaga mengepung lokasi hingga berhasil mengamankan tiga orang di antaranya.

"Saat hendak dilakukan pemeriksaan oleh anggota di lapangan, sebagian dari mereka kabur melarikan diri. Namun, tiga orang berhasil diamankan," kata Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin saat dikonfirmasi.

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Asep menjelaskan, berdasarkan interogasi awal, para pemuda tersebut berkumpul dan bersiap untuk melakukan aksi penyerangan terhadap warga di sekitar lokasi.

Petugas kemudian melakukan penyisiran di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mencari barang bukti.

Tim Prabu 1 Polrestabes Bandung menggagalkan dugaan penyerangan warga di Bojongloa Kidul. Tiga pemuda diamankan bersama empat senjata tajam.

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