menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Hendra Carabao, Sosok di Balik Lahirnya Juara Dunia Biliar

Hendra Carabao, Sosok di Balik Lahirnya Juara Dunia Biliar

Hendra Carabao, Sosok di Balik Lahirnya Juara Dunia Biliar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Berawal dari atlet, Hendra Carabao sukses membangun ekosistem biliar Indonesia berkelas dunia. Foto: Carabao

jpnn.com, JAKARTA - Hendra Carabao bukan sekadar nama di dunia biliar Indonesia. Berangkat dari pengalamannya sebagai atlet senior, dia tumbuh menjadi sosok penggerak yang mendedikasikan hidupnya untuk membangun ekosistem biliar nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

Kesadaran akan keterbatasan sarana, pembinaan, dan akses internasional mendorong Hendra mendirikan Carabao Billiards Indonesia pada 2016.

Dia tidak hanya ingin menyediakan perlengkapan biliar, tetapi juga menciptakan sistem yang mampu menjawab kebutuhan atlet dari hulu hingga hilir.

Baca Juga:

Seiring waktu, Carabao Billiards Indonesia berkembang menjadi Carabao Group dengan berbagai unit usaha yang saling terhubung.

Mulai dari Carabao Shop, Carabao Bistro & Pool, Carabao Hydration, Carabao Design & Build, hingga Carabao Innovate, seluruhnya dirancang untuk memperkuat fondasi industri biliar Indonesia.

Langkah berikutnya adalah mendorong kompetisi dan pembinaan berjenjang. Hendra menghadirkan turnamen nasional dan internasional dengan total hadiah mencapai Rp672 juta, sekaligus membentuk Carabao Pro Team sebagai wadah pembinaan atlet profesional yang fokus pada prestasi jangka panjang.

Baca Juga:

Puncak dari proses panjang tersebut hadir pada 2025, ketika Albert Januarta, atlet binaan Carabao Pro Team, menorehkan sejarah sebagai juara dunia junior di World Pool Championship di Arab Saudi.

Prestasi ini menjadi tonggak penting setelah Indonesia menanti selama 16 tahun sejak gelar dunia terakhir pada 2009.

Berawal dari atlet, Hendra Carabao sukses membangun ekosistem biliar Indonesia berkelas dunia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI