Hendra Wardana: Kas Besar DIM Butuh Pengelolaan Cermat, Bukan Sekadar Cepat

jpnn.com, JAKARTA - Besarnya dana kas dan setara kas yang dimiliki Danantara Investment Management (DIM) merupakan potensi kekuatan penting. Namun, hal itu juga melahirkan tanggung jawab pengelolaan yang tidak kecil.

Founder RepublikInvestor Hendra Wardana mengatakan dana kas DIM tersebut jangan dianggap harus secepatnya disalurkan untuk investasi. Yang lebih penting adalah kepastian bahwa setiap dana kas yang diinvestasikan DIM menghasilkan nilai tambah serta manfaat ekonomi.

“Oleh karena itu, pengelolaannya harus mengedepankan profesionalisme, kehati-hatian, transparansi, serta akuntabilitas. Bukan sekadar mengejar penyerapan dana saja,” ujar Hendra, Jumat (13/11/2026).

Hendra mengungkapkan penyaluran dana kas DIM untuk investasi juga kemungkinan mempertimbangkan tahapan berdasarkan kesiapan proyek dan kualitas peluang bisnis, bukan karena tekanan agar dana kas yang tersimpan segera dihabiskan.

Bila memang demikian, lanjut Hendra, berarti DIM mempunyai kebijakan investasi yang jelas, antara lain mencakup tujuan, sektor prioritas, target imbal hasil, jangka waktu, toleransi risiko, maupun batas maksimal penempatan dana pada perusahaan.

Hendra juga berpendapat bahwa sebagian dana kas yang dimiliki DIM memang tetap perlu dipertahankan guna menjaga likuiditas, sedangkan sisanya dapat dialokasikan untuk investasi ke sektor produktif dan proyek strategis yang prospek masa depannya bagus.

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“Sebelum investasi dilakukan, pengelola dana wajib mempertimbangkan fundamental bisnis, kelayakan proyek, valuasi, potensi arus kas, kemampuan menghasilkan keuntungan, serta risiko keuangan, hukum, operasional, dan pasar,” ucapnya.

Hendra menilai dalam penyaluran dana kas untuk investasi, DIM sebaiknya menerapkan diversifikasi investasi sehingga risiko tidak terkonsentrasi pada satu sektor, proyek, atau perusahaan saja. Pengelolaan dana negara perlu mengikuti standar profesional lembaga investasi global dengan berbasis data dan analisis risiko.