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Hendri Satrio Soroti Jumlah Peserta Merdeka Run yang Tembus 12 Ribu Orang

Hendri Satrio Soroti Jumlah Peserta Merdeka Run yang Tembus 12 Ribu Orang
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Pengamat politik Hendri Satrio. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Hendri Satrio menyoroti antusiasme lebih dari 12.000 peserta yang mengikuti Merdeka Run 2026.

Hensa, sapaan akrabnya, menanggapi tingginya jumlah peserta dengan nada berseloroh.

Menurut dia, ramainya masyarakat yang memenuhi undangan untuk mengikuti kegiatan tersebut menunjukkan pemerintah ternyata masih cukup didengar.

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“Ternyata masih banyak masyarakat yang nurut. Diundang lari, datang, ini keren dan bagus buat pemerintah,” kata Hensa kepada wartawan.

Menurutnya, tingginya partisipasi masyarakat dalam Merdeka Run tetap menjadi catatan positif bagi pemerintah.

Setidaknya, pemerintah mampu membuat kegiatan perayaan kemerdekaan yang menarik masyarakat untuk datang dan terlibat langsung.

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"Paling tidak, pemerintah mampu membuat perayaan kemerdekaan ini tidak hanya sekedar pidato, tetapi masyarakat juga terlibat langsung," kata Hensa.

Namun, dia mengingatkan agar ramainya sebuah kegiatan tidak lantas dibaca terlalu jauh sebagai bentuk dukungan politik terhadap pemerintah.

Pengamat politik Hendri Satrio menyoroti masih banyaknya orang ikut dalam kegiatan Merdeka Run.

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