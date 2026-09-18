Hendri Satrio: Tidak Baik Cuma Nonton Potongan, Tontonlah Berita Secara Lengkap
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengingatkan masyarakat untuk tidak terburu-buru memahami sebuah peristiwa hanya dari potongan video atau clipper yang beredar di media sosial.
Pria yang akrab disapa Hensa ini mengatakan perkembangan teknologi komunikasi membuat masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi. Namun, kemudahan tersebut juga perlu dibarengi kehati-hatian karena informasi yang diterima belum tentu menggambarkan keseluruhan cerita.
“Di era teknologi komunikasi saat ini, di era media sosial, di era homeless media, memang harus berhati-hati dalam mencerna sebuah cerita. Cerita harus dilihat secara utuh dan jelas,” kata Hensa dalam siaran persnya.
Dia mengatakan masyarakat saat ini kerap menemukan suatu peristiwa melalui video-video pendek. Persoalannya, potongan tersebut tidak selalu menyertakan konteks secara keseluruhan.
“Terkadang cerita yang didapat hanya setengah-setengah karena hanya melihat clipper-clipper yang dibuat untuk menarik perhatian,” ujarnya.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu menilai fenomena tersebut tidak lepas dari perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi konten di media sosial.
Menurut dia, cerita atau komunikasi dengan durasi panjang cenderung lebih jarang ditampilkan karena dianggap dapat membuat pengguna media sosial bosan hingga menghabiskan lebih banyak kuota internet. Akibatnya, pembuat konten lebih memilih membuat potongan-potongan video singkat yang dinilai lebih mudah mendapatkan perhatian.
“Jadi biasanya cerita komunikasi yang panjang itu jarang sekali ditampilkan karena ditakutkan akan membuat bosan, kemudian makan kuota, dan lain-lain. Sehingga orang lebih tertarik, lebih suka untuk melaksanakan atau membuat clipper-clipper yang tujuannya untuk menarik perhatian, menambah follower, masuk FYP,” kata Hensa.
Pengamat politik Hendri Satrio meminta masyarakat agar bisa menonton berita secara lengkap, tidak sepotong-sepotong.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dirikan Konten.com, Sulianto Indria Putra Buka Kans bagi Gen Z Jadi Clipper Peraup Cuan
- Aksi Seskab Teddy Seolah “Usir” Sejumlah Pejabat dari Gerbong LRT Jakarta Viral
- Satpol PP Bongkar Fakta di Balik Video Viral Dadang yang Tinggal di TPU Pandu
- Dua Kriteria Pendamping Prabowo di Pilpres 2029
- Viral Pamer Sajam di Jalanan, 9 Remaja Ditangkap Polisi, Sukurin
- Presiden Prabowo Tegas Tertibkan Hutan, Seskab Teddy Dinilai Jadi Eksekutor Kunci