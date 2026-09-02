Hendriyanto Attan Resmi Sandang Gelar Kanjeng Raden Haryo dari Keraton Surakarta

jpnn.com - Hendriyanto Attan resmi menerima gelar kehormatan Kanjeng Raden Haryo (KRH) Hendriyanto Attan Dharmawisisesa dari Keraton Surakarta Hadiningrat.

Penganugerahan tersebut ditetapkan melalui Kakancingan Angka 313/KS/08/26 yang dikeluarkan Pengageng Parentah Karaton Surakarta Hadiningrat.

Dalam naskah kakancingan tersebut, lelaki yang akrab dipanggil Attan itu dianugerahi pangkat Riya Nginggil sebagai bentuk kehormatan dari Keraton Surakarta Hadiningrat.

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Pangkat Riya Nginggil anon anon memiliki arti jabatan tertinggi, terhormat di bidang intelijen.

Gelar kebangsawanan ini diberikan sebagai amanah agar penerimanya senantiasa mengemban nilai-nilai luhur budaya Jawa serta menjaga martabat dan kehormatan keraton dalam kehidupan bermasyarakat.

Dokumen penetapan tersebut ditandatangani oleh Sinoehoen Tedjowoelan, disertai cap resmi Karaton Surakarta Hadiningrat.

Penetapan tertanggal 31 Wulan Agustus Tahun 2026, yang bertepatan dengan 17 Mulud Tahun Be 1960 dalam penanggalan Jawa.

Penganugerahan gelar Kanjeng Raden Haryo (turunan asli raja) merupakan bentuk penghormatan dari Keraton Surakarta Hadiningrat kepada tokoh yang dinilai memiliki dedikasi, pengabdian, serta kontribusi sesuai dengan nilai-nilai adiluhung budaya Jawa.