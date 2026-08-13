Henhen Herdiana Tinggalkan Persib, PSM Jadi Pelabuhan Baru
jpnn.com, JAKARTA - Persib Bandung mengambil keputusan terkait masa depan Henhen Herdiana.
Bek kanan berusia 30 tahun itu resmi dipinjamkan ke PSM Makassar untuk menjalani kompetisi Super League 2026/2027.
Langkah ini menjadi babak baru bagi Henhen setelah sembilan musim menjadi bagian dari Persib.
Alih-alih bertahan di Bandung, sang pemain kini mendapat kesempatan untuk mencari tantangan sekaligus menit bermain lebih banyak bersama Juku Eja.
Keputusan peminjaman tersebut lahir dari komunikasi antara manajemen Persib, tim pelatih, dan Henhen.
Klub melihat kesempatan tampil reguler di PSM sebagai opsi terbaik untuk menjaga performa sekaligus membantu perkembangan karier pemain kelahiran Bandung, 10 September 1995.
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menegaskan keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan Henhen sebagai pemain.
"Kami sangat menghargai keinginan Henhen untuk mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak. Setelah berdiskusi dengan tim pelatih dan Henhen, kami melihat bahwa peminjaman ke PSM menjadi pilihan yang baik bagi perkembangan kariernya," ujar Adhitia.
Persib Bandung resmi melepas Henhen Herdiana ke PSM Makassar berstatus pinjaman. Henhen diharapkan dapat menit bermain lebih banyak.
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