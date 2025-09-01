Henny Laura, Dari Pemasaran ke Direktur Keuangan Sinarmas Investama Abadi

jpnn.com, JAKARTA - PT Sinarmas Investama Abadi resmi menunjuk Henny Laura sebagai Direktur Keuangan. Penetapan ini menegaskan kepercayaan manajemen terhadap figur yang telah lama berkiprah di internal perusahaan.

Henny dikenal konsisten, fokus pada hasil, serta memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika bisnis yang diperoleh dari pengalaman panjang di lini pemasaran.

Bagi Henny, amanah baru ini bukan sekadar jabatan, melainkan kelanjutan perjalanan yang telah ia bangun bersama perusahaan. Selama bertahun-tahun, dia menyaksikan berbagai fase pertumbuhan bisnis, memahami perilaku pelanggan, hingga berinteraksi dengan beragam pemangku kepentingan.

“Saya bersyukur atas kepercayaan ini. Fokus saya adalah menjaga arus kas yang sehat, tata kelola yang disiplin, serta transparansi agar semua unit bergerak sinkron,” ujar Henny, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/8).

Perjalanan Henny menuju pucuk kepemimpinan keuangan berawal dari posisinya di lini pemasaran. Transisi lintas fungsi ini mencerminkan ketekunan sekaligus kesiapan untuk memimpin.

Kebiasaannya menganalisis data pelanggan, efektivitas program, hingga bauran kanal kini menjadi modal penting untuk menilai biaya, investasi, dan prioritas anggaran perusahaan.

Kariernya yang berakar pada kerja lapangan membentuk nilai profesionalisme yang kuat. Henny terbiasa merajut kolaborasi antardivisi, memimpin tim beragam, sekaligus menjaga disiplin eksekusi. Dia meyakini angka bukan sekadar laporan, melainkan refleksi kerja banyak orang.

“Keuangan yang kuat lahir dari proses yang tertib dan komunikasi yang jelas. Saya ingin setiap data mudah dipahami dan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.