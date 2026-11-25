jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum Prof. Dr. Dr. Henry Indraguna S.H., M.H. secara resmi mengemban amanah baru dan tugas negara di lingkungan pemerintahan.

Hal itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 51/M Tahun 2026 tertanggal 10 November 2026.

Prof Henry ditunjuk sebagai Sekretaris untuk Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI) M. Qodari di Bidang III Ekonomi dan Keuangan.

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Prof Henry bertugas memberikan informasi, data pendukung, dan melakukan analisis kepada Anggota Wantimpres RI M. Qodari yang nantinya menjadi bahan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden RI dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.

Dalam posisi barunya, Prof Henry memegang peran strategis untuk mendampingi kinerja Anggota Wantimpres RI M. Qodari berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden RI (Wantimpres RI).

Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang ini bertugas membantu menyiapkan berbagai bahan kajian ekonomi dan hukum, serta analisis kebijakan publik secara komprehensif.

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Seluruh telaah tersebut disampaikan kepada Anggota Wantimpres RI M. Qodari dan selanjutnya menjadi bagian dari rekomendasi strategis yang disampaikan kepada Presiden RI.

"Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI (Wantimpres RI) ini bertugas memberikan masukan dan/atau telaah berdasarkan keahliannya kepada masing-masing Anggota Wantimpres RI untuk memperlancar pelaksanaan tugas mereka," ujar Prof Henry di Jakarta, Rabu (25/11/2026).