Hensa Bongkar PR Besar Prabowo-Gibran, dari Keracunan MBG hingga Nasionalisme Anak Muda

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Hendri Satrio mengapresiasi perubahan pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi mengingatkan sejumlah pekerjaan rumah, termasuk kasus keracunan MBG.

Pria yang akrab disapa Hensa itu menilai perbaikan kebijakan dan reshuffle kabinet menjadi langkah positif pada tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran.

Namun, dia mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan persoalan mendasar, seperti pemberantasan korupsi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

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“Perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah harus diapresiasi. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti pemberantasan korupsi, penanganan kebakaran hutan dan lahan,” kata Hensa, Senin (19/10).

Hensa juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berulang kali diwarnai kasus keracunan di sejumlah daerah.

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan program unggulan tersebut berjalan aman sehingga tidak ada lagi penerima manfaat yang menjadi korban keracunan.

“Program Makan Bergizi Gratis harusnya nihil dari kasus keracunan,” tegasnya.

Di sisi lain, Hensa merespons hasil survei terbaru PPI yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 65,2 persen.