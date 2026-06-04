Hensa Punya Analisis soal Narasi Mengganggu Teddy Berujung Penangkapan Koruptor
jpnn.com - Pengamat politik Hendri Satrio atau Hensa punya analisis soal kemungkinan adanya narasi penangkapan empat terduga koruptor sebagai pengalihan isu Seskab Teddy Indra Wijaya yang lagi panen kritik.
Diketahui bahwa Seskab Teddy menuai kritik setelah merespons kritikan yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Bila premisnya kelak terbukti, mari ganggu Mas Teddy terus-terusan. Sekali ganggu Teddy, empat calon koruptor ditangkap," kata dia melalui X akun @satriohendri, Kamis (4/6).
Hensa menuturkan bahwa Teddy sebenarnya sudah bekerja keras untuk Indonesia dan setiap langkah yang dibuat direstui Presiden RI Prabowo Subianto.
"Dia melakukan yang pasti sudah direstui oleh Prabowo, begitu," ujarnya.
Namun, kata Hensa, Teddy sering diganggu berbagai pihak ketika sudah bekerja keras untuk Indonesia.
"Digangguin sama Pak Amien Rais lah, ada yang menuduh ini lah, ada yang menuduh itu lah," ungkapnya.
Pengamat politik Hendri Satrio atau Hensa sampaikan analisis soal kemungkinan penangkapan empat koruptor sebagai pengalihan isu kritik terhadap Seskab Teddy.
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