Hensa Soroti Kinerja Seskab Teddy dan Purbaya, Ada yang Bikin Deg-degan
jpnn.com - Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menyoroti kinerja Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Hensa memberikan penilaian berbeda terhadap kinerja kedua pejabat di lingkaran Presiden Prabowo Subianto itu.
Menurut Hensa, dedikasi ditunjukkan Seskab Teddy yang bekerja hingga larut malam sehingga mendapatkan respons positif dari publik.
Hal itu setelah Teddy baru-baru ini mengunggah video dirinya bekerja hingga larut malam, yang langsung mendapat banyak komentar positif dari warganet.
Di video tersebut, pukul 23.45 Seskab Teddy masih berada di kantor dan banyak netizen yang memberi acungan jempol.
"Wajar jika bekerja sesuai jam kerja adalah kewajiban, tetapi tetap aktif melewati jam tersebut menunjukkan dedikasi ekstra," kata Hensa dalam keterangan di Jakarta, Senin (2/2/2026).
Dalam video tersebut, Seskab Teddy menjelang dini hari masih menerima kunjungan dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.
