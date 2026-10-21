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Hentikan Minibus di Exit Tol Sentul Barat, Bea Cukai Bogor Sita 240 Ribu Batang Rokok Ilegal

Hentikan Minibus di Exit Tol Sentul Barat, Bea Cukai Bogor Sita 240 Ribu Batang Rokok Ilegal
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Bea Cukai Bogor menggagalkan peredaran rokok ilegal setelah menghentikan sebuah minibus hitam di Exit Tol Sentul Barat pada Jumat (16/10) dini hari. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BOGOR - Bea Cukai Bogor menggagalkan peredaran rokok ilegal setelah menghentikan sebuah minibus hitam di Exit Tol Sentul Barat, Bogor pada Jumat (16/10) dini hari.

Petugas mengamankan 15 karton berisi 240 ribu batang rokok tanpa pita cukai (polos) dengan nilai barang diperkirakan mencapai Rp356.400.000 dengan potensi kerugian penerimaan negara sebesar Rp179.040.000.

Kepala Kantor Bea Cukai Bogor Ferry Surfiyanto menegaskan penindakan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pengawasan di wilayahnya.

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"Penindakan ini jadi bukti nyata dari komitmen berkelanjutan untuk terus memperketat pengawasan dan menekan ruang gerak peredaran rokok ilegal di wilayah pengawasan kami," tegas Ferry.

Ferry mengungkapkan penindakan ini berawal dari informasi intelijen mengenai kendaraan pribadi yang diduga membawa rokok ilegal menuju wilayah Bogor.

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas segera menggelar patroli darat serta penyisiran intensif di sepanjang jalur Tol Jagorawi sejak Kamis (15/10) malam untuk melacak keberadaan kendaraan tersebut.

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Pengamatan di lapangan membuahkan hasil pada Jumat (16/10) dini hari, saat kendaraan dengan ciri-ciri yang dilaporkan terlihat melaju ke arah Exit Tol Sentul Barat.

Petugas yang telah bersiaga langsung melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan laju minibus tersebut.

Bea Cukai Bogor menggagalkan peredaran rokok ilegal setelah menghentikan sebuah minibus hitam di Exit Tol Sentul Barat

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