H.E.R Ajak Penonton Java Jazz Peduli Isu Kesehatan Mental

jpnn.com, JAKARTA - Penampilan Gabi Wilson atau H.E.R. rupanya yang paling ditunggu di hari pertama Java Jazz Festival, pada Jumat (1/3). Apalagi, perempuan 21 tahun itu baru saja memenangkan dua piala Grammy Awards 2019.

Sejumlah lagu andalan pun dilantunkan sang idola. Di antaranya, Say It Again dan Gone Away. Namun, Best Part menjadi lagu yang sukses membuat hampir semua penonton ikut bernyanyi.

Beberapa dari mereka juga tidak lupa untuk merekam lagu tersebut lewat ponselnya. Walaupun tidak ada Daniel Caesar, lagu itu tetap dibawakan secara duet dengan seorang penyanyi yang dia sudah siapkan.

"Lagu ini seharusnya dinyanyikan bersama Daniel Caesar," ucapnya di atas panggung.

Keseruan berlanjut, H.E.R membawakan lagu Hard Place dan Make It Rain. Tetapi, tiba-tiba H.E.R membicarakan mengenai isu kesehatan mental saat akan membawakan lagu I'm Not Ok.

"Kita kadang berakting seakan-akan semua baik-baik saja, atau kita pasti punya satu teman yang selalu terlihat kuat, terlihat selalu positif. Tapi, kalian tidak tahu apa yang sebenarnya dirasakan olehnya. Jadi, tolong periksa temanmu," ujarnya.

Kemudian, berturut-turut, Focus, U, Every Kind for Ways, dan Changes menjadi repertoire berikutnya yang dia bawakan sebelum mengakhiri penampilannya di Jakarta.

"Jakarta terima kasih, terima kasih telah mendukung musikku, terima kasih sekali," katanya terharu lalu menghilang ke belakang panggung.