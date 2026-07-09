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Hera Jalani Pemeriksaan Terkait Laporan Erin, Rieke Diah Pitaloka Turut Hadir

Hera Jalani Pemeriksaan Terkait Laporan Erin, Rieke Diah Pitaloka Turut Hadir
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Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka (kiri), Hera, dan kuasa hukum Hera, Deolipa Yumara (kanan) di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (9/7). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Eks asisten rumah tangga (ART) Rien Wartia Trigina atau Erin, Hera kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (9/7).

Kedatangan Hera bersama tim kuasa hukumnya, Deolipa Yumara itu terkait dengan laporannya terhadap Erin atas dugaan penganiayaan.

Deolipa mengatakan, kliennya datang ke Polres Metro Jakarta Selatan guna menjalani agenda pemeriksaan di tahap penyidikan terkait laporannya tersebut.

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"Jadi baru selesai BAP penyidikan Hera sebagai pelapor dan korban, terhadap laporannya terkait dugaan penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Bu Erin," ujar Deolipa.

Dalam pemeriksaan tadi, Hera ditanyai 20 pertanyaan oleh penyidik.

Selain Hera, kata Deolipa, sejumlah saksi lainnya juga akan dimintai keterangan.

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"Jadi kami akan mengikuti prosedur berikutnya dari penyidikan ini dan setelah Hera nanti beberapa lain saksi baru kemudian nanti terlapor yaitu Bu Erin sendiri," tuturnya.

Selama pemeriksaan Hera tadi, pihak LPSK dan anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka turut hadir mendampingi.

Eks asisten rumah tangga (ART) Rien Wartia Trigina atau Erin, Hera kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (9/7).

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