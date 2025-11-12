menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Pasar » Heran Banyak Versi Angka Pertumbuhan Ekonomi, Legislator PDIP Singgung Soal Data

Heran Banyak Versi Angka Pertumbuhan Ekonomi, Legislator PDIP Singgung Soal Data

Heran Banyak Versi Angka Pertumbuhan Ekonomi, Legislator PDIP Singgung Soal Data
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional. Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P mempertanyakan dasar atau data pihak eksekutif, termasuk Bank Indonesia (BI) ketika mengungkap angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 2026.

Sebab, Dolfie merasa pihak pemerintah mudah mengungkap pertumbuhan ekonomi dan angka itu disampaikan secara beragam.

Legislator PDI Perjuangan itu berkata demikian dalam rapat kerja dengan Gubernur BI Perry Warjiyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11)

Baca Juga:

"Akhir-akhir ini gampang sekali menyebutkan pertumbuhan ekonomi 5,3, 5,4, 5,5, 6 persen dan sebagainya, mumpung kita sedang rapat dengan BI, asumsi 5,3 persen tahun 2026 ini tolong angka-angkanya, Pak. Sumbernya dari mana," kata Dofie.

Menurutnya, penting bagi pihak pemerintah, termasuk BI menyampaikan dasar mengungkap angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Terlebih lagi, angka pertumbuhan ekonomi yang diungkap seperti tak sesuai dengan kondisi lapangan.

Baca Juga:

"Begitu mudahnya kita menyebut angka pertumbuhan ekonomi yang kita rasakan dengan situasi ekonominya, kok, enggak klop, sehingga ini angka-angka dari mana, mumpung ini dalam pembahasan," ujarnya.

Dolfie meminta BI bisa menyampaikan data untuk mengungkap pertumbuhan ekonomi secara tertulis dan disampaikan saat rapat Panja.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P mempertanyakan data pihak eksekutif, sehingga beragam mengungkap pertumbuhan ekonomi 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI