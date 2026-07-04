Herbal Tradisional Makin Diminati untuk Mendukung Kesehatan Ginjal

jpnn.com, JAKARTA - Kasus penyakit batu saluran kemih masih menjadi salah satu gangguan kesehatan yang banyak dialami masyarakat.

Berdasarkan sebuah jurnal kesehatan, terdapat sekitar 170.000 kasus baru batu saluran kemih setiap tahun, dengan kelompok usia 30–50 tahun menjadi yang paling rentan. Risiko penyakit ini juga disebut tiga kali lebih tinggi pada pria dibandingkan wanita.

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ginjal dan saluran kemih, penggunaan suplemen herbal sebagai pendamping pola hidup sehat dan penanganan medis juga mulai diminati.

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Salah satunya adalah Ginklin, suplemen herbal yang diformulasikan untuk membantu menjaga kesehatan ginjal dan melancarkan buang air kecil.

Gangguan saluran kemih kerap dipicu oleh pola hidup yang kurang sehat, seperti kurang mengonsumsi air putih. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko infeksi saluran kemih hingga menyebabkan penyumbatan pada saluran kemih.

Salah satu pengguna Ginklin, Siti (52), warga Surabaya, mengaku merasakan perubahan setelah mengonsumsi produk tersebut secara rutin selama beberapa bulan sesuai petunjuk penggunaan.

"Saya dahulu sering merasa kurang lancar saat buang air kecil karena dari hasil pemeriksaan dokter mengalami masalah pada saluran kemih. Setelah rutin minum Ginklin sesuai anjuran di kemasan, buang air kecil kini terasa lebih nyaman," ujar Siti.

Pengalaman serupa disampaikan Idris (46), warga Sidoarjo. Ia mengaku sempat mengalami kesulitan buang air kecil yang berdampak pada aktivitas sehari-hari.