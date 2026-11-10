Herbalife Ingatkan Konsumen Jangan Tergiur Harga Murah

jpnn.com, JAKARTA - PT Herbalife Indonesia mengambil langkah hukum terhadap oknum yang diduga melakukan penipuan dengan mengatasnamakan perusahaan sebagai penjual atau distributor resmi.

Herbalife telah melaporkan dugaan penipuan tersebut kepada pihak kepolisian demi melindungi konsumen dari praktik ilegal.

Direktur dan General Manager Herbalife Indonesia Oktrianto Wahyu Jatmiko mengatakan pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap penyalahgunaan nama perusahaan yang berpotensi merugikan masyarakat.

"Kami sangat menyayangkan adanya pihak yang menggunakan nama Herbalife Indonesia untuk melakukan aktivitas yang berpotensi merugikan konsumen," kata Oktrianto dalam pernyataan resminya dikutiip Selasa (10/11).

Menurut dia, kepercayaan konsumen menjadi prioritas perusahaan, sehingga berbagai langkah perlindungan perlu dilakukan.

Oleh karena itu, perusahaan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi konsumen sekaligus menjaga integritas Herbalife.

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"Kami telah menyerahkan laporan resmi kepada kepolisian dengan pendampingan tim penasihat hukum. Saat ini, kasus tersebut masih dalam proses penyidikan," terang Oktrianto.

Perusahaan juga menyatakan siap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta memberikan bukti dan informasi yang dibutuhkan.