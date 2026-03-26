Herdman Berambisi Bawa Timnas Indonesia Juara FIFA Series 2026

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman berharap para penggemar memenuhi SUGBK saat pasukan utama Garuda meladeni Saint Kitts and Nevis pada FIFA Series 2026, Jumat (27/3) malam WIB.

Pertarungan itu pun menjadi panggung debut Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia.

Herdman mengatakan dia berambisi membawa timnas memenangi FIFA Series 2026.

"Kami sangat bersemangat. Ini akan menjadi pertandingan besar melawan Saint Kitts and Nevis. Saya berharap semua penggemar, 80.000 orang, datang ke GBK saat tim berupaya memenangi FIFA Series," kata Herdman.

Tim Merah Putih menjalani turnamen berkelas FIFA A ini dengan membawa skuad utama dengan bermaterikan pemain seperti Marteen Paes, Jay Idzes, Ole Romeny, hingga Rizki Ridho.

Jay Idzes dan kawan-kawan akan melaju ke final jika mampu mengalahkan Saint Kitts and Nevis, lalu menghadapi pemenang Bulgaria vs Kepulauan Solomon.

Herdman mengaku sudah mempelajari lawan timnas.

Dia mewaspadai transisi serangan balik Saint Kitts and Nevis.