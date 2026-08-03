Herdman Kantongi Cara Redam Provokasi Vietnam, Timnas Indonesia Diminta Tetap Berkepala Dingin

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam pada laga ketiga Grup A di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (3/8/2026) malam WIB.

Menyadari Vietnam kerap menggunakan permainan keras dan provokasi terhadap lawan, pelatih John Herdman telah menyiapkan pendekatan khusus agar timnya tetap tenang dan tidak keluar dari rencana permainan.

"Saya rasa setiap pertandingan itu berbeda. Kami sudah katakan bahwa di fase grup ini kami akan melihat hal-hal yang berbeda, kami akan memiliki banyak pengalaman berbeda yang bisa kami pelajari dan jadikan dasar untuk tumbuh," kata Herdman jelang pertandingan.

Ia menjelaskan laga perdana penuh tekanan karena ekspektasi tinggi publik Indonesia, sementara pertandingan kedua menghadirkan situasi yang sama sekali berbeda.

Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi modal berharga agar para pemain mampu menjaga konsentrasi dalam laga besar melawan Vietnam.

Herdman juga menolak terlalu memikirkan berbagai cara yang mungkin dilakukan Vietnam untuk mengganggu ritme permainan anak asuhnya.

Baginya, hal terpenting adalah memastikan Timnas Indonesia tampil disiplin dan tetap berpegang pada rencana permainan.

"Kami hanya berharap besok (hari ini) akan menjadi pengalaman baik lainnya bagi tim ini. Kami harus menunjukkan komitmen untuk bisa mengalahkan Vietnam," ujarnya.