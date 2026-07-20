Herdman Puas Lihat Perkembangan Timnas di Bali, Singgung soal Chemistry
jpnn.com - Timnas Indonesia memasuki fase akhir pemusatan latihan (TC) di Bali dengan membawa optimisme tinggi jelang tampil di Piala AFF 2026.
Pelatih John Herdman mengaku puas melihat perkembangan signifikan yang ditunjukkan anak asuhnya selama menjalani program latihan intensif.
Skuad Garuda dijadwalkan meninggalkan Pulau Dewata menuju Jakarta pada Jumat (24/7/2026).
Setelah itu, mereka akan menggelar latihan resmi sebelum menghadapi Kamboja pada laga perdana Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Senin (27/7).
Herdman menyebut kualitas latihan, disiplin, dan semangat para pemain terus meningkat dari hari ke hari.
Pelatih asal Inggris tersebut bahkan mengaku menikmati perkembangan yang terjadi di dalam tim.
"Sejauh ini saya sangat senang dengan pemain yang ada di sini. Komitmen dan disiplin mereka berada di level yang sangat tinggi," kata Herdman.
Menurut mantan pelatih Timnas Kanada itu, bukan hanya kemampuan individu yang berkembang, tetapi juga hubungan antarpemain yang semakin solid.
Timnas Indonesia memasuki tahap akhir pemusatan latihan di Bali. Pelatih John Herdman puas dengan perkembangan para pemainnya.
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