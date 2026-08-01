Herdman Puji Perjuangan Timor Leste, Timnas Indonesia Menang Berkat Tetap Tenang
jpnn.com - CHONBURI - Pelatih John Herdman menaruh respek tinggi kepada Timor Leste meski Timnas Indonesia menang telak 3-0 pada laga kedua Grup A Piala AFF 2026.
Pelatih asal Inggris itu menilai Timor Leste tampil dengan kerja keras, disiplin, dan mampu memaksa Skuad Garuda bermain sabar sebelum akhirnya menemukan celah untuk mencetak gol.
Pemain Timor Leste memang tampil penuh determinasi dan sukses membuat Timnas Indonesia frustrasi selama lebih dari satu jam.
Namun, kesabaran Thom Haye dkk akhirnya menjadi pembeda hingga laga berakhir dengan kemenangan meyakinkan 3-0 pada pertandingan kedua Grup A Piala AFF 2026 di Chonburi Stadium, Thailand, Jumat (31/7).
Pasukan John Herdman baru mampu memecahkan kebuntuan pada menit ke-74 lewat Shayne Pattynama.
Setelah gol itu tercipta, permainan Timnas Indonesia semakin lepas hingga Thom Haye (78') dan Mitchell Baker (81') memastikan kemenangan tiga gol tanpa balas.
Meski timnya menang telak, pelatih Timnas Indonesia John Herdman memberikan pujian kepada Timor Leste. Menurutnya, lawan menunjukkan etos kerja luar biasa dan mampu menjalankan strategi dengan disiplin sepanjang pertandingan.
"Namun, semua pujian layak diberikan kepada Timor Leste. Kami tahu mereka akan menjadi lawan yang sulit," ujar Herdman.
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memuji kerja keras Timor Leste. Ia mengakui laga sangat sulit, namun timnya tetap sabar sebelum akhirnya bisa menang.
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