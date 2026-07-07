Herdman Putar Haluan, Panggil 50 Pemain untuk Piala AFF, Ada Pemain Aboard
jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, membuat kejutan jelang Piala AFF 2026.
Setelah sebelumnya menyatakan ingin mengandalkan pemain lokal yang berkarier di kompetisi dalam negeri.
Pelatih asal Inggris itu kini memasukkan sejumlah pemain aboard dalam daftar awal skuad Garuda.
PSSI resmi merilis 50 nama yang dipanggil Timnas Indonesia untuk menghadapi Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus.
Seluruh pemain tersebut akan mengikuti proses seleksi dan evaluasi selama pemusatan latihan di Bali sebelum dipangkas menjadi skuad final.
Keputusan Herdman ini langsung menjadi sorotan karena berbeda dari pernyataannya beberapa waktu lalu.
Saat itu, dia menegaskan Piala AFF akan dimanfaatkan sebagai ajang bagi pemain lokal untuk menunjukkan kualitasnya, mengingat turnamen tersebut tidak masuk kalender resmi FIFA sehingga banyak pemain yang merumput di luar negeri diperkirakan sulit bergabung.
Namun, kenyataannya, daftar yang diumumkan ada beberapa sejumlah nama aboard.
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memanggil 50 pemain untuk persiapan Piala AFF 2026. Ia juga memanggil pemain yang merumput di luar negeri.
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